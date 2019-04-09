16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области заключено 100% соглашений между муниципалитетами и Росавтодором Гендиректор "ВТС Метро": "Размыв почвы около стадиона "Самара Арена" не имеет отношения к нашей работе" Реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное начнется в 2019 году В 2019-2020 гг. отремонтируют трассу Новокуйбышевск - пос. Речников Правительство РФ выделило почти 31 млрд руб. на Климовский мост

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области заключено 100% соглашений между муниципалитетами и Росавтодором

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати

В регионе завершена работа по заключению так называемых "денежных" соглашений с Росавтодором о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает сайт областного правительства.

Документы предусматривают федеральное финансирование дорожной деятельности субъектов для исполнения ими принятых обязательств по достижению целевых показателей нацпроекта.

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов между Росавтодором и Самарской областью заключено 25 марта. Общая сумма финансирования из федерального бюджета в 2019–2021 гг. составит  6,46 млрд руб., в том числе в 2019 г. — 3,06 млрд рублей.

В план-график включены все объекты, запланированные к ремонту в 2019 году. В рамках национального проекта в регионе предстоит отремонтировать 247 км автомобильных дорог, в том числе 179,9 км — регионального значения, 49,9 км — в Самаре и  17,15 км в Тольятти.

"В течение последующих шести лет в рамках нацпроекта нам необходимо отремонтировать 1400 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в полтора раза повысив уровень нормативного состояния региональной дорожной сети. В рамках Самарско-Тольяттинской агломерации этот показатель должен вырасти с 54,6% до 85%", — подчеркнул 27 марта в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона жителям глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, 29 марта было подписано распоряжение Правительства РФ о распределении еще 5 млрд рублей из федерального бюджета на проведение капиталоемких мероприятий в 15 субъектах России в 2019 году. Самарской области выделены средства на начало реконструкции автомобильной дороги "Тольятти-Ягодное".

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5