В Самарской области заключено 100% соглашений между муниципалитетами и Росавтодором

В регионе завершена работа по заключению так называемых "денежных" соглашений с Росавтодором о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает сайт областного правительства.

Документы предусматривают федеральное финансирование дорожной деятельности субъектов для исполнения ими принятых обязательств по достижению целевых показателей нацпроекта.

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов между Росавтодором и Самарской областью заключено 25 марта. Общая сумма финансирования из федерального бюджета в 2019–2021 гг. составит 6,46 млрд руб., в том числе в 2019 г. — 3,06 млрд рублей.

В план-график включены все объекты, запланированные к ремонту в 2019 году. В рамках национального проекта в регионе предстоит отремонтировать 247 км автомобильных дорог, в том числе 179,9 км — регионального значения, 49,9 км — в Самаре и 17,15 км в Тольятти.

"В течение последующих шести лет в рамках нацпроекта нам необходимо отремонтировать 1400 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в полтора раза повысив уровень нормативного состояния региональной дорожной сети. В рамках Самарско-Тольяттинской агломерации этот показатель должен вырасти с 54,6% до 85%", — подчеркнул 27 марта в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона жителям глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, 29 марта было подписано распоряжение Правительства РФ о распределении еще 5 млрд рублей из федерального бюджета на проведение капиталоемких мероприятий в 15 субъектах России в 2019 году. Самарской области выделены средства на начало реконструкции автомобильной дороги "Тольятти-Ягодное".