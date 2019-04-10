В Художественном музее пройдет выставка произведений Геннадия Филатова "Жигулевские дороги"

В четверг, 11 апреля, в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки "Жигулевский дороги", посвященной 90-летию со дня рождения замечательного самарского пейзажиста Геннадия Филатова.

На выставке будут представлены 18 картин из собрания музея, а также 30 этюдов разного времени из частной коллекции С. Ф. Рудняева, которые позволяют по достоинству оценить творчество этого, к сожалению, мало известного современному самарскому зрителю художника.

На выставке представлены этюды Филатова, имеющие характер документов эпохи, иллюстрирующие напряженный трудовой ритм жизни "главной улицы России", как тогда называли Волгу. Что бы он ни писал — окрестности Куйбышева, поселок нефтяников на волжском берегу или Волгу в ветреный день — всюду акцентируется напряженность борьбы человека с не покоряющейся ему до конца природной стихией. Его работы романтичны по своему настрою, он четко характеризует движение в природе, варьируя напряжение цвета и тона. На областных выставках появляются его новые работы — "Под городом Куйбышевом" (1959), "Волга у Жигулей" (1964), "Ветер над Волгой" (1969).

Выставка продлится до 12 мая. (0+)