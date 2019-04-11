За столкновение судов на воздушной подушке наказали капитана-механика

Куйбышевская транспортная прокуратура добилась наказания виновного в столкновении пассажирских судов на воздушной подушке. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, 11 февраля 2019 г. на Волге, в 500 м от пристани с. Рождествено, столкнулись суда "Хивус-6" и "Хивус-10". На "Хивус-6" был только судоводитель, следовавший в Рождествено, а на "Хивус-10" — капитан-механик и девять пассажиров. Они ехали в Самару. Никто не пострадал, но транспорт получил повреждения.

Проверка показала, что причиной инцидента стала ошибка капитана-механика, который неверно действовал при расхождении судов.

Оба судна принадлежат ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". В связи с этим прокуратура направила организации представление с требованием устранить нарушения.

В результате капитана-механика привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ ("Нарушение правил плавания") и оштрафовали.