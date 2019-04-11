Дмитрий Азаров: Вопрос с оплатой мусора садовыми товариществами будет решен до 1 мая

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале "Россия. Самара 24" заявил, что дал поручение министерству энергетики и ЖКХ до конца месяца принять необходимые решения по урегулированию ситуации с оплатой вывоза мусора садово-дачными товариществами.

"Те садово-дачные товарищества, которые расположены в сельской местности, как правило функционируют пять месяцев в году. В мае начинается сезон, в сентябре-октябре заканчивается. А норматив, который им предъявляет сейчас регоператор по обращению с ТКО, рассчитан, исходя из 12 месяцев. И уже есть садовые товарищества, которым выставлены достаточно серьезные счета. Да там зимой не было людей! Туда проехать невозможно даже, чтоб там что-то намусорить! Тем более в нашу зиму, снежную как никогда. А им счета выставили. Это справедливо? Нет", — прокомментировал ситуацию глава региона и заявил, что уже поставил задачу перед профильным министерством по решению этой проблемы.

"Пять месяцев садовое товарищество работает, вот и норматив должен 5/12 выставляться. Вот это решение справедливое", — подытожил Дмитрий Азаров

Напомним, в октябре 2018 г. был избран единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самарской области. Им стало ООО "ЭкоСтройРесурс". К работе оно приступило с начала 2019 года. Теперь жители получают отдельные квитанции за вывоз мусора.

Тарифы на вывоз мусора в июле не вырастут На сайте правительства Самарской области опубликован приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона, согласно которому предельные тарифы на услуги ООО "ЭкоСтройРесурс" по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 июля 2019 г. составят 598,16 руб. за 1 куб. м (с НДС).

Были утверждены соответственно и тарифы на услуги регоператора, а также нормативы. Вокруг этих цифр в настоящее время много споров. Одним из вопросов, вызывающих недовольство граждан, оказались нормативы, установленные для садово-дачных товариществ.

Как рассказала на совещании по обсуждению первых итогов "мусорной" реформы сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима, норматив для дачников установлен на уровне 2,26 куб. м в год.

"Беспрецедентная цифра в ПФО — мы лидеры по этому нормативу. Опыт республики в Марий Эл говорит о том, что у них будет норматив 0,1. Рядом Ульяновская область — 2,2, дальше Нижегородская — 1,6", — рассказала Екатерина Гудзима.

Она пояснила, что ОНФ проведена серьезная работа с союзом садоводов, собрана статистика, согласно которой взнос одного члена садово-дачного товарищества в регионе за сезон составлял от 300 до 600 рублей.

"Сейчас, пересчитав норматив, мы получили цифры от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. с одного дачного участка в месяц. Здесь мы можем говорить о том, что это будет социальный взрыв", — подчеркивала тогда Екатерина Гудзима и рассказывала, что дачный сезон еще не начался, а товарищества уже получают квитанции.