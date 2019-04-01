Тарифы на вывоз мусора в июле не вырастут

На сайте правительства Самарской области опубликован приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона, согласно которому предельные тарифы на услуги ООО "ЭкоСтройРесурс" по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 июля 2019 г. составят 598,16 руб. за 1 куб. м (с НДС).

В приказе указывается, что решение принято, в числе прочего, "с учетом заключения экспертной группы" и "руководствуясь протоколом заседания коллегии департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28 марта 2019 года".

Приказ вступит в действие 1 июля 2019 г., тариф установлен на срок с 1 июля до 31 декабря 2019 года.

Напомним, тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - были утверждены приказом областного минэнергетики и ЖКХ 18 декабря 2018 года.

Этот приказ предполагал, что тариф для населения с 1 января 2019 г. будет установлен на уровне 598,16 руб. за куб. м, а с 1 июля вырастет до 619,32 руб. за 1 куб. метр.

Однако новый приказ действие предыдущего отменяет. Соответственно, тарифы и во второй половине 2019 г. сохранятся на прежнем уровне.