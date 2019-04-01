16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тарифы на вывоз мусора в июле не вырастут "ПТС" оштрафовали за отсутствие тепла во время прорыва трубы на Ташкентской Мемориальная стена на пл. Славы требует ремонта на 1 млн рублей На самарский "Волгатеплоснаб" заведено дело из-за бездействия Губернатор предложил разработать новый подход к формированию нормативов ТБО

ЖКХ и благоустройство Общество

Тарифы на вывоз мусора в июле не вырастут

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 122
Версия для печати

На сайте правительства Самарской области опубликован приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона, согласно которому предельные тарифы на услуги ООО "ЭкоСтройРесурс" по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 июля 2019 г. составят 598,16 руб. за 1 куб. м (с НДС).

В приказе указывается, что решение принято, в числе прочего, "с учетом заключения экспертной группы" и "руководствуясь протоколом заседания коллегии департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28 марта 2019 года".

Приказ вступит в действие 1 июля 2019 г., тариф установлен на срок с 1 июля до 31 декабря 2019 года.

Напомним, тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - были утверждены приказом областного минэнергетики и ЖКХ 18 декабря 2018 года.

Этот приказ предполагал, что тариф для населения с 1 января 2019 г. будет установлен на уровне 598,16 руб. за куб. м, а с 1 июля вырастет до 619,32 руб. за 1 куб. метр.

Однако новый приказ действие предыдущего отменяет. Соответственно, тарифы и во второй половине 2019 г. сохранятся на прежнем уровне.

Гид потребителя

Фото на сайте

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Подготовка к фестивалю цветов

Подготовка к фестивалю цветов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5