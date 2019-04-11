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АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу, пишет ria.ru со ссылкой на агентство Sputnik Германия.

"В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки", — приводятся слова представителя концерна.

В компании подчеркнули, что не рассматривали Европу в качестве приоритетного региона, делая основную ставку на страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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