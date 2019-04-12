Команды детских домов и школ-интернатов едут покорять Волгоград

15 и 16 апреля в Волгограде пройдет Поволжский этап открытых соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов. Турнир проводится в пятнадцатый раз. Среди организаторов - компания "МегаФон", Российский футбольный союз, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации.
Настоящую командную игру, забитые на последней минуте голы и суровое противостояние соперникам смогут показать 120 детей (от 11 до 15 лет) из Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензензенской областей, Республик Башкирия, Мордовия и Татарстан. Нашу губернию представит команда "Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Искра" г.о. Сызрань. Команды-победители будут представлять свои регионы на финальных соревнованиях в Сочи.
Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения МегаФона, отмечает:
- У каждого ребенка должно быть детство, и оно должно быть счастливым, независимо от того, лишены они любви и заботы родителей или нет. Соревнования "Будущее зависит от тебя" - серьезный шаг к взрослению и социализации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ребята из старшей возрастной группы фактически находятся в нескольких шагах от самостоятельной жизни, поэтому важно показать им, каких высот можно добиться, выкладываясь на все 100%: сегодня это футбольное поле и игра, а завтра - учеба, работа и социальная жизнь.
"Будущее зависит от тебя" - не только соревнования по футболу: это целая программа, в которой есть место для экскурсий по городу, встреч со спортсменами, добившимися высоких результатов, и простого общения, приводящего к дружбе сквозь километры расстояний. В этом году в Волгограде ребят ждет посещение Мамаева Кургана и стадиона "Волгоград-Арена", принимавшего четыре игры чемпионата мира по футболу.
О проекте "Будущее зависит от тебя"
В 2018 году в открытых соревнованиях приняли участие пять тысяч участников и 800 команд из 140 городов семи стран мира. С 2005 года более 39000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом "Измени одну жизнь" организаторами турнира создано более 2741 видеоанкет об участниках турнира, 634 из них уже обрели новую семью.
Соревнования были отмечены президентом России Владимиром Путиным, который пригласил победителей на первый матч Кубка Конфедераций-2017 Россия - Новая Зеландия на стадионе "Санкт-Петербург Арена". В октябре 2017 года в Москве впервые был организован международный этап соревнований "Будущее зависит от тебя", на котором встретились команды из десяти государств. Он стал тестовым турниром в преддверии чемпионата мира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя", который "МегаФон" провел в Москве в мае 2018 года накануне мундиаля FIFA вместе с международными благотворительными организациями Save the Children и Street Child United.