Дмитрий Азаров: "Ракетно-космический комплекс был, есть и будет визитной карточкой области"

В пятницу, 12 апреля, регион вместе со всей страной отметил День космонавтики. На торжественное мероприятие в Самарском театре оперы и балета собрались сотрудники ведущих "космических" предприятий губернии, ученые, инженеры - все те, благодаря кому регион несет звание космической столицы страны.

Поздравляя работников отрасли с праздником, губернатор Дмитрий Азаров отметил, что День космонавтики объединяет людей разных поколений и специальностей, чувствующих гордость за свою великую Родину. Для самарцев праздник имеет особое звучание. "Мы все гордимся нашим аэрокосмическим комплексом, созданным трудом тысяч инженеров, ученых, рабочих. Он был, есть и будет визитной карточкой нашей области", — подчеркнул глава региона.

Важно, что космические предприятия самарского кластера уже сегодня обеспечены заказами на годы вперед. Они принимают участие в реализации стратегически важных государственных задач. Так, АО РКЦ "Прогресс" выполнило в 2018 году 18 пусковых кампаний, две из которых — с нового космодрома Восточный. В соответствии с указом президента страны Владимира Путина "Прогресс" определен головным исполнителем и проектировщиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

В октябре текущего года коллектив завода отметит знаменательную дату: 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора, крупнейшего организатора ракетно-космической отрасли Дмитрия Козлова. "Это человек, который внес неоценимый вклад в развитие нашей области как космической столицы страны. В регионе пройдет целая серия памятных мероприятий. Отдельно благодарю ветеранов отрасли, которые высказали идею об установке памятника Дмитрию Ильичу. Этот проект мы обязательно реализуем", — отметил глава региона. Также к юбилею конструктора в порядок будет приведено само здание РКЦ и прилегающий к нему сквер.

В тесной связке с РКЦ "Прогресс" работает ПАО "Кузнецов". Сегодня это одно из ведущих моторостроительных предприятий России. На его двигателях взмывают в небо ракеты-носители "Союз". "Сейчас предприятие обеспечено заказами до 2027 года, в работе находится 13 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению. Во многом это связано с возобновлением выпуска двигателя НК-32 для стратегического бомбардировщика ТУ-160 М2", — добавил губернатор.

Лепту в развитие космической отрасли вносят и другие предприятия: АО "Тяжмаш", АО "Металлист-Самара", Поволжский филиал НПО "Энергомаш". Дмитрий Азаров пожелал трудовым коллективам успехов и пообещал оказывать всестороннюю поддержку не только на областном, но и на федеральном уровне.

Важной частью праздника стало награждение заслуженных представителей отрасли. Почетным знаком "Трудовая Слава" были награждены токарь цеха № 14 ПАО "Кузнецов" Юрий Медведев, сотрудники АО "РКЦ "Прогресс" токарь-карусельщик 5-го разряда Геннадий Николаев и слесарь механосборочных работ 5-го разряда Виктор Тюрин, слесарь сборочно-сварочного цеха АО "Тяжмаш" Анатолий Ярчук. Трое человек получили звания "Заслуженный работник промышленности Самарской области". Еще пятеро стали заслуженными работниками авиационно-космического комплекса региона.

Свою работу награжденные считают делом всей жизни. "Завод для меня - родной дом", - говорит, не скрывая слез, Виктор Тюрин. Он пришел сюда 17-летним мальчишкой, начинал с ученика слесаря и постепенно дошел до специалиста 5-го разряда. Более 50 лет труженик проработал в одном цехе, где недавно отметил свое 70-летие. По сей день в его руки попадают детали самой сложной конфигурации. "Друзья часто шутят, что если посчитать все, что летает в небе, то половина точно окажется на моих деталях", - говорит Виктор Тюрин.

Еще один обладатель награды, Юрий Медведев, уже 59 лет трудится токарем на ПАО "Кузнецов". На Безымянку он приехал из Кинеля, последовав примеру товарищей. "Завод мне понравился сразу: стабильное масштабное производство, большой учебный цех", - вспоминает Медведев. Его работа связана с производством турбовинтовых авиационных двигателей НК-12. "Когда вижу в небе наш "белый медведь" Ту-95 - сердце замирает. Знаю, что приложил руку к этой красоте", - делится Медведев.