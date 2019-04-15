Самарцы бьют тревогу из-за появления незаконной свалки в "Самарской Луке"

Неравнодушные жители Самары разместили в Интернете видео, на кадрах которого запечатлены горы мусора, которые складируют в национальном парке "Самарская Лука". В проблеме обещал разобраться депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Связался с авторами видео. По их словам, мусор в нацпарк незаконно сбрасывают перевозчики. Завтра же свяжусь с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным: нацпарк "Самарская Лука" в его ведении. Через неделю сам выеду на место лично. Сделаю все, чтобы порядок был наведён!", — написал парламентарий.