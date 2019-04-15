"СМТ" не смогли оспорить незаконность контрактов с 23 больницами

В 11-м арбитражном апелляционном суде устояло решение, которым аукцион на техобслуживание и ремонт дорогостоящего медицинского оборудования признан недействительным. Победителем в нем тогда стало ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ).

Напомним, компания в 2016 году заключила контракты по результатам торгов с 23 медучреждениями на общую сумму 768 млн рублей. УФАС по Самарской области усмотрело в них нарушения закона "О защите конкуренции".

Установлены факты заключения антиконкурентных соглашений ООО "СМТ" и ООО "ЦЭХ-Здоровье" и ООО "Медсимвол", минздравом Самарской области и ООО "ДжиИ Хэлскеа", организатором торгов — ГБУЗ "СОКБ им. В. Д. Середавина". До объявления торгов "Современные медицинские технологии" и больница вели переговоры по условиям техзадания аукционной документации.

Антимонопольная служба обратилась в самарский арбитраж, который в ноябре признал аукцион незаконным и прекратил действие контрактов. Апелляционная инстанция согласилась с этим решением.