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Театр Культура

В самарском драмтеатре покажут "Приключения Фандорина"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 мая на сцене Театра драмы состоится спектакль "Приключения Фандорина". Это совместный проект Фонда Сергея Безрукова и Московского Губернского театра.

Художественным руководителем постановки является Сергей Безруков, режиссером — Татьяна Вдовиченко. В основе спектакля лежит роман Бориса Акунина "Левиафан", третья книга из знаменитой серии исторических детективов об Эрасте Фандорине.

После событий, пережитых на Русско-турецкой войне, Эраст Петрович отплывает на судне "Левиафан" в Японию, куда он направлен на службу в качестве секретаря посольства Российской империи. Во время морского путешествия Фандорин снова становится участником детективной истории. На днях в Париже совершено убийство лорда Литтлби и его семьи. В руке убитого обнаружен значок в виде золотого кита, по всей вероятности сорванный с убийцы. Это эмблема корабля "Левиафан", которая была вручена вместе с билетом всем пассажирам первого класса. Но кто из них мог совершить такое страшное преступление? Начинается расследование, подозрение падает на пять человек, у которых отсутствует золотой кит. Среди них оказывается и Эраст Фандорин…

Фандорина сыграет актер Антон Соколов. На роль сыщика Гоша приглашен Леонид Громов. На роль Ренаты Клебер — Анна Снаткина. В роли Клариссы Стамп — Екатерина Мельник.

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