В Самаре "таксисты" подрались из-за клиента

Во вторник, 16 апреля, в соцсетях обсуждался видеоролик, озаглавленный автором "Драка таксистов в Самаре из-за заказа". На ролике запечатлены два человека, катающиеся по асфальту и наносящие друг другу удары.

Со слов автора, драка таксистов якобы произошла в Самаре около центрального автовокзала. "Очевидно, по сообщению очевидцев, водители не поделили между собой заказ", — поясняет автор.

А самарцы в обсуждениях ролика критиковали автора за то, что спокойно снимал и не попытался разнять дерущихся, высказывали недовольство качеством съемки, кто-то рассуждал, что скоро можно будет получить тумаков от таксистов при посадке в делимобиль, а кто-то вообще сомневался, что дерутся именно таксисты.

Когда произошла драка, кто в ней участвовал, привлечен ли кто-то в связи с этим к ответственности, сейчас неизвестно. Официальных сообщений по поводу реакции правоохранителей на появившийся видеоролик пока не поступало.