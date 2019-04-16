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Городской суд Новокуйбышевска возглавил Антон Шишкин

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателем Новокуйбышевского городского суда назначен Антон Шишкин. Соответствующий указ президента от 15 апреля опубликован на сайте правовой информации.

Антон Шишкин с июля 2012 г. работал судьей Ставропольского районного суда, куда пришел с должности заместителя прокурора Комсомольского района.

Напомним, предшественник Шишкина на посту председателя горсуда Новокуйбышевска Алексей Сорокин в 2018 г. написал заявление о прекращении полномочий судьи. Оно было удовлетворено в сентябре прошлого года.

"Председатель Новокуйбышевского горсуда А.Сорокин написал заявление об уходе, в связи с истечением у него в декабре срока полномочий. Разумеется, это "никак" не связано с арестом нач. ИК-3, обвиняющегося во взятках от осуждённых за УДО. По закону — решения об УДО принимает суд", — писал тогда в Твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Также указом президента назначены четверо судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который базируется в Самаре: председатель Авиастроительного райсуда Казани Раиль Шайдуллин,   Ольга Курунтяева из Самарского областного суда, а также Александр Юдкин и Елена Балакирева из 11-го арбитражного апелляционного суда. 

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