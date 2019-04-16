За издевательства над дочерью в отношении женщины возбудили уголовные дела

СУ СК РФ по Самарской области расследует уголовные дела в отношении местной жительницы по факту физического насилия над ребенком и других нарушений.

Ранее из органов полиции было изъято дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы в марте 2019 года в отношении женщины возбудили еще одно уголовное дело по факту причинения физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.

По версии следствия, с ноября 2016 года по июль 2018 года подозреваемая не предоставляла двухлетней дочери нормальных условий проживания и развития, здоровое питание, чистую одежду и постель, не соблюдала нормы гигиены, а также не оказывала медицинскую помощь и систематически применяла физическое насилие. В августе прошлого года девочка попала в медицинское учреждение, где ее навещали сотрудники волонтерских организаций. Потом ее перевели в специализированный тольяттинский дом ребенка.

Решением органов ПДН мать была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Однако один из родственников девочки обратился в следственные органы СК России с тем, чтобы было возбуждено уже уголовное дело по тем же основаниям.

В рамках расследования установлено, что в семье также воспитывается брат пострадавшей, к которому мать относится хорошо, ее неправомерное поведение распространяется только на дочь.

Также в МКУ "Управление по вопросам семьи опеки и попечительства микрорайона Ставропольский" направлено письмо на предмет рассмотрения вопроса о содержании девочки в ГКУЗ СО "Тольяттинский дом ребенка специализированный" на постоянной основе. Кроме того, направлены письма с требованием лишить родительских прав женщины в отношении дочери.

В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка сотрудникам всех ответственных соцслужб. В частности проверят как они контролировали семью и почему несвоевременно вышли в суд с заявлением о лишении родительский прав.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.