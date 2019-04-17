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Финансы Экономика и бизнес

Владимир Кузьмин не смог отсудить у "Открытия Брокер" 1,7 млрд рублей

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Владелец самарского ТЦ "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин не смог взыскать с "Открытия Брокер" порядка 1,7 млрд руб., похищенных у него трейдером-мошенником Алексеем Верещагиным, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, в 2015 г. известный в Самаре агент Алексей Верещагин был задержан по обвинению в хищении средств, переданных VIP-клиентами брокерским конторам. Верещагин, по сути, выступал доверенным лицом бизнесменов и бывших чиновников, имел доступ к клиентским кабинетам. В сентябре 2017 г. Железнодорожный районный суд Самары приговорил его к четырем годам колонии за совершение сделок от имени клиентов без их ведома. Часть потерпевших подала гражданские иски к Верещагину на десятки миллионов рублей.

Финансовые дела Владимира и Людмилы Кузьминых тоже вел Верещагин в качестве контрагента "Открытия Брокер". Истцы утверждали в суде, что передали "Открытию Брокер" в общей сложности почти 2 млрд руб. в виде валюты и ценных бумаг, а к марту 2015 г. их счета оказались пустыми. Уверяли, что поручений на операции, которые могли бы привести к отсутствию средств, не давали.

Суд пришел к выводу, что в анкетные данные Кузьминых вносились изменения. В конце 2014 - начале 2015 гг. (период большинства убыточных сделок) в качестве контактных появились телефоны и e-mail, принадлежащие Верещагину.

Пока разбирательства шли в Санкт-Петербурге, куда Кузьмин перерегистрировался специально, для судов с брокерской компанией, он выигрывал процессы. Верховный Суд РФ же вернул разбирательство на новое рассмотрение, но уже в Москву, в Замоскворецкий районный суд. Там Фемида оказалась менее лояльна к самарскому бизнесмену и в марте 2019 г. отказала во взыскании убытков с "Открытия брокер". Бизнесмен подал апелляционную жалобу, но она пока оставлена без рассмотрения.

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