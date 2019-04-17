В Тольятти прошел "День "цифры"

Во вторник, 16 апреля, в администрации Тольятти состоялся "День "цифры", посвященный переходу нашего региона на цифровой формат вещания. В мероприятии принял участие руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

Свои вопросы о цифровом телевидении могли задать руководители территориальных общественных самоуправлений, общественных советов микрорайонов и более 200 тольяттинцев. В рамках встречи Станислав Казарин рассказал обо всех аспектах предстоящего перехода на "цифру".

В частности, обсуждались вопросы подключения оборудования, его вида и стоимости. Специалисты подчеркивают, что если телевизор не поддерживает формат DVB-T2, то цифровую приставку нужно покупать обязательно именно этого формата — DVB-T2. Другие приставки не смогут принимать нужный цифровой сигнал.

Вещание эфирного цифрового телевидения абсолютно бесплатно. Единственное единовременное вложение при необходимости — покупка цифрового оборудования.

Станислав Казарин подчеркивает, что социально незащищенным гражданам будет оказана поддержка в виде единоразовой компенсации затрат на покупку цифрового оборудования в размере 1200 рублей.

"Те, кто сегодня получают пособия, могут обратиться с заявлением в уполномоченную администрацией города организацию. Нужно будет предоставить документ, удостоверяющий личность, чек о том, что приставка куплена в период с 1 ноября 2018 года по 30 ноября 2019 года. И документ, подтверждаюший то, что купленная приставка — формата DVB-T2", — пояснил Станислав Казарин.

Напомним, что в Самарской области организована консультационная поддержка по вопросам перехода на цифровое эфирное вещание.

Региональная горячая линия по приему заявок от жителей региона на вызов волонтеров, которые помогут подключить "цифру" — 8-800-707-61-23. Время работы: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00.

Федеральная круглосуточная горячая линия по вопросам ЦЭТВ — 8-800-220-20-02.

Подробная информация о ЦЭТВ: официальный сайт РТРС, сайт смотрицифру.рф.

Жители Самарской области также могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-samara@rtrn.ru.