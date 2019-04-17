В Самаре состоялся 14-й съезд Ассоциации муниципалитетов региона

В среду, 17 апреля, в здании правительства региона прошел 14-й съезд Ассоциации "Совета муниципальных образований Самарской области". Руководители министерств и ведомств, главы городов и муниципальных районов обсудили актуальные вопросы развития МСУ и поддержки общественных инициатив

На съезде также был избран новый председатель Ассоциации. Участники заседания единогласно поддержали кандидатуру главы Самары Елены Лапушкиной. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что она обладает большим опытом работы и успешно справится с решением стоящих перед Ассоциацией задач.

О проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются органы местного самоуправления, рассказал исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Славецкий. Например, возникают вопросы при взаимодействии с контрольно-надзорными органами. Периодически возникают случаи, когда сроки устранения нарушений по предписаниям не являются выполнимыми. Это касается в частности ремонта дорог в зимний период. При этом, по словам Славецкого, Ассоциация на сегодня не имеет рычагов влияния на контрольные органы.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что даже не имея таких полномочий, Ассоциация должна эффективно отстаивать интересы муниципалитетов, быть активным помощником в решении их проблем. В пример глава региона привел свою работу на посту Председателя Всероссийского Совета местного самоуправления. Тогда, несмотря на статус общественной организации, ВСМС удавалось эффективно решать проблемы, возникающие у муниципалитетов, во всех регионах страны.

Еще один важный вопрос, который сегодня волнует муниципалитеты — обеспечение земельными участками многодетных семей. Напомним, этот вопрос Дмитрий Азаров обозначал в Послании: "Это ненормально, если за 10 лет работы над проектом из 20 тыс. семей, имеющих право на участки, построили на них свои дома 147 семей. Правительству области надлежит до конца года предложить реальные пути обеспечения этих участков необходимыми инженерными коммуникациями либо внедрить альтернативные механизмы решения проблемы. Такой опыт тоже есть в других регионах".

Эти вопросы рассматривались и на личных приемах граждан губернатором. Сегодня по поручению главы региона проводится системная работа в этом направлении, проблема решается, в том числе, и за счет реализации инвестиционных программ сетевиков.

Ассоциация предложила и свои варианты, в том числе выделение участков, обеспеченных инфраструктурой, в более отдаленных районах Самарской области, также рассматривалась возможность выдачи семьям денежных сертификатов. При этом исполнительный директор не смог представить расчеты стоимости земельных участков по муниципальным районам, нет и соответствующего экономического обоснования. Дмитрий Азаров поручил проработать этот вопрос министру строительства Самарской области Евгению Чудаеву.

На заседании активно обсуждалась тема благоустройства и содержания территорий. Пока не во всех муниципалитетах эта работа ведется на должном уровне: не везде приняты правила благоустройства, слабо ведется работа по заключению соглашений с хозяйствующими субъектами.

Большинство муниципалитетов закрепили в правилах лишь расстояние от объектов, на котором должна производиться уборка. По мнению губернатора, этот формальный подход не приносит ожидаемого результата.

В период, когда Дмитрий Азаров был мэром Самары, соглашения о содержании прилегающей территории были заключены с более чем 90% предпринимателей. Елена Лапушкина подтвердила, что такая практика продолжается. Губернатор поручил главам муниципалитетов активизировать работу в этом направлении.

Большим подспорьем в реализации востребованных проектов и инициатив, по мнению членов Ассоциации, является губернаторский проект "Содействие". Муниципалитеты поблагодарили Дмитрия Азарова за создание государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" и высказали пожелание сохранить уровень его финансирования.