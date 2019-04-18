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Преступления Происшествия

Дело сына замначальника УФСИН ушло в суд

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленном райсуде назначено к рассмотрению уголовное дело в отношении адвоката Самарской коллегии адвокатов Евгения Расторгуева и старшего инспектора регионального УФСИН Сергея Белевитина, которых обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

Напомним, обоих задержали сотрудники ФСБ в конце прошлого года при получении 1,5 млн руб., за которые они, по версии следствия, обещали решить вопрос о назначении условного срока по уголовному делу о коммерческом подкупе.

Предварительное следствие завершилось в рекордно короткие сроки и уже в марте 2019 г. дело поступило в суд, где будет рассмотрено под председательством федеральной судьи Анны Бондаренко.

Подсудимый Белевитин является сыном 56-летнего заместителя начальника УФСИН по Самарской области полковника Олега Белевитина.

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