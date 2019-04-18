Объявлен конкурс на место зампреда в 11-й апелляционный суд и двух - в Шестой кассационный

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила об открытии вакансии заместителя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда. Документы от желающих принять участие в конкурсе принимаются до 13 мая 2019 года.

Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе апелляционной инстанции, в августе 2019 г. истекает второй срок полномочий действующего заместителя председателя суда Виктора Апаркина. На его место и объявлен конкурс.

Председатель 11-го арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева была назначена на эту должность в октябре 2017 года. Всего у Наили Сафаевой двое заместителей: Виктор Апаркин и Надежда Назырова (назначена в декабре 2018 г.).

Помимо этого, ВККС продолжает работу по формированию Шестого кассационного суда общей юрисдикции - открыты вакансии еще двух заместителей председателя суда и 31 судьи.

Кстати, председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции является экс-глава 11-го арбитражного апелляционного суда (2005-2017 гг.) Александр Ефанов.

Суд разместится на Крымской площади в Самаре и должен начать работу не позднее 1 октября текущего года. Штатная численность судей составит 113 человек.