ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал участником Платформы ПИФ НРД

ВТБ Капитал Управление Инвестициями начал работу на централизованной Платформе учета и дистрибуции инвестиционных ПИФов Национального расчетного депозитария (НРД).

Продукты ВТБ Капитал Управление Инвестициями стали доступны брокерам, подключенным к системе НРД. Платформа работает в формате B2B-маркетплейса, что позволяет управляющим компаниям предлагать ПИФы более широкому кругу инвесторов, а брокерам — расширять продуктовую линейку для клиентов.

Платформа НРД гарантирует надежность операций сторон на всех этапах совершения сделок, снижает операционные риски, а также способствует автоматизации бизнес-процессов и увеличению скорости формирования и обработки поручений. Брокерам доступен централизованный учет инвестиционных паев и полная информация о статусах поручений. На данный момент к Платформе ПИФ подключено 20 участников.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ, отметил: "Подключение к Платформе ПИФ НРД является важным шагом в развитии бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, позволяющим нам приобрести новых партнеров среди банков и брокеров, которые, в свою очередь, смогут расширить собственную линейку услуг благодаря инвестиционным продуктам Группы ВТБ. Сегодня мы являемся лидером и крупнейшей управляющей компанией на рынке. Общая сумма средств под управлением в открытых и интервальных ПИФах за прошлый год увеличилась более чем в 3 раза и превысила 41,1 млрд рублей".

Денис Буряков, управляющий директор по депозитарной деятельности НРД, прокомментировал: "Число участников Платформы ПИФ растет благодаря универсальным условиям предоставления услуги, организации удобного и оперативного взаимодействия всех сторон на базе НРД. Наша ключевая задача — создание максимально комфортных условий для участников рынка коллективных инвестиций и формирование среды, способствующей росту его потенциала".