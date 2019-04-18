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В Самаре впервые за 120 лет полностью построят сухогруз

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 апреля, в Самаре состоялась торжественная церемония закладки киля несамоходных сухогрузов проекта RDB12, которые строятся самарским судостроительным и судоремонтным заводом ЗАО "Нефтефлот". В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: samregion.ru

По словам главы региона, это очень важное для губернии событие, так как Самарская область в последние годы несколько утратила компетенции в судостроении.

"Приступая к строительству сухогруза, мы восстанавливаем судостроение на территории Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров. - Да, есть совместный опыт по строительству танкера "Святой Князь Владимир" в 2017 году, но он не в полной мере был собран в регионе. Сегодня мы закладываем сухогруз, который будет полностью создан у нас. Это восстановление компетенции происходит в Самарской области впервые за 100 лет".

Предприятие ЗАО "Нефтефлот" было основано в 1996 году на мощностях Куйбышевской ремонтно-эксплуатационной базы нефтефлота. В штате компании числятся 153 человека, в период активного судостроения количество работников возрастает до 400. С 2010 года на ЗАО "Нефтефлот" было отремонтировано более 100 судов, осуществляющих перевозку нефтепродуктов как во внутренних водах России, так и на международном уровне.

В 2017 году завод построил для ООО "Волготранс" танкер, названный в честь Святого Равноапостольного князя Владимира. Однако этот танкер был создан не совсем с нуля. "Родителем" для него стал старенький волгоградский теплоход "Капитан Тимофеев" 1973 года постройки. Зимой 2010-2011 гг. он был списан и разрезан на части. Отдельные секции нашли свое применение в корпусе нового танкера "Святой Князь Владимир".

"Строительство танкера было очень важно, ведь благодаря этому компания "Нефтефлот" приобрела статус судостроительной и сегодня имеет возможность получать новые заказы, двигаться и развиваться", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В июне 2018 г. завод подписал с ООО "Петротанкер" и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" соглашения о строительстве серии из пяти танкеров-химовозов и 15 сухогрузов. В рамках этих соглашений 28 января 2019 г. были заключены контракты на сборку и поставку трех несамоходных сухогрузов для перевозки зерна. Сухогруз, киль которого был заложен сегодня, станет первым судном, полностью построенным в Самаре с 1896 года.

"Мы долго шли к этому. Предстоит очень напряженная, но интересная работа: нам нужно освоить много новых технологических процессов, сформировать коллектив, организовать работу наших подрядчиков. Но, невзирая на сложности, мы с этой задачей, безусловно, справимся", - заверил главу региона генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Владимир Прудыус.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона окажет предприятию все необходимые меры поддержки: "Для нас крайне важно, чтобы на нашей Волжской земле, на Самарской земле мы восстановили все компетенции по судостроению. Будем поддерживать это направление всеми имеющимися возможностями".

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