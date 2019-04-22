В Самару приедет Владимир Квачков

В понедельник, 22 апреля, в Самару приедет бывший полковник Владимир Квачков, отбывший наказание по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж, а также возбуждение ненависти или вражды. Визит Квачкова проанонсировал в Twitter депутат губернской думы Михаил Матвеев.

"Встреча: 22 апреля в 10:11 (Жигули) вагон № 2. 11:00–возложение цветов к памятнику Ленина (пл. Революции) с обкомом КПРФ. 23 апреля в 15:00 участие в Самарском облсуде. 24 апреля в 17:00 пресс-конференция и встреча с самарцами в "Биристоль-Жигули", — рассказал о расписании Квачкова в Самаре парламентарий.

Напомним, в 2010 г. Квачкова арестовали по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Спустя три года полковника приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Дело о мятеже и терроризме возбудили на следующий день после оправдательного приговора по первому делу Квачкова - о подготовке покушения на Анатолия Чубайса.

В августе 2017 г. Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК) за видеообращение из колонии.

В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации ст. 282 УК, что позволило Квачкову выйти на свободу в феврале 2019 года.