Жена владельца УК "Серебряная молния" Гайка Ягутяна получила реальный срок

Жена собственника тольяттинской УК "Серебряная молния" Гайка Ягутяна Татьяна Золотова приговорена к 2 годам 5 месяцам колонии общего режима, пишет "Самарское обозрение".

Бенефициар работавшей в сфере ЖКХ тольяттинской группы компаний "Серебряная молния" Гаик Ягутян и группа менеджеров из его окружения, включая супругу Татьяну Золотову, обвинялись в многочисленных эпизодах мошенничества.

В разное время Золотова значилась в числе руководителей из учредителей связанных с ее мужем ООО "УК "Молния", ООО "ПГУК", ООО "УК "Серебряная-молния", ООО "Управляющая компания "Серебряная молния", ООО "Серебряная молния".

"Подконтрольные Ягутяну управляющие компании собирали с населения коммунальные взносы, но до ресурсоснабжающих организаций они не доходили. Среди потерпевших от действий "Молний" — компании "ТеВиС", "Волжские коммунальные системы", "Т Плюс", АО "ТЭК", - пишет издание.

Кроме Ягутяна и его супруги под уголовные статьи попали также связанные с ними

директор ООО "УК "Первая городская управляющая компания" ("ПГУК") Иван Органдеев и руководитель УК "Небо" Эльвира Белова.

До осени 2018 г. в Автозаводском райсуде слушались сразу два уголовных дела с участием Ягутяна. По одному он обвинялся в хищениях на сумму около 65 млн руб. и незаконном хранении кокаина. Фигурантами второго были сам бизнесмен и его супруга.

Правоохранителями был зафиксирован факт подписанияЯгутяном договоров с ресурсоснабжающей организацией исчезающими (симпатическими) чернилами. В сентябре 2018 г. находящийся под домашним арестом бизнесмен не явился на судебное заседание. Когда судебные приставы пришли домой к фигуранту — дверь им никто не открыл, местонахождение пропавшего установить не смогли.

Ягутяна объявили в розыск, уголовные дела в отношении него приостановили. А вот Золотову осудили — она получила два с половиной года колонии. Недавно приговор прошел апелляционную инстанцию областного суда и был незначительно изменен — срок сократили на один месяц.