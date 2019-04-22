В "Кошелеве" прошел традиционный субботник

20 апреля состоялся общегородской субботник, в котором участвовали жители района, сотрудники Корпорации "КОШЕЛЕВ", школьники и их родители, учителя, воспитатели детских садов и участники экологических проектов.

По всей стране прошел субботник, и жители Крутых Ключей и Кошелев-парка приняли в нем активное участие. Убирались во дворах, скверах, на пешеходных зонах, спортивных и детских площадках, территориях школ и детских садов.

Весь необходимый инвентарь, большой выбор деревьев для посадки и мешки для сбора мусора предоставили сотрудники УК "Авиакор Стандарт". Начался субботник в девять утра и продлился около четырех часов.

Главной идеей в этом году снова стало озеленение микрорайона. К жителям присоединилась сплоченная команда из сотрудников Корпорации "КОШЕЛЕВ". Каждому хотелось посадить дерево и внести свой вклад в будущее района.

"Когда сажаешь дерево, то испытываешь чувство как при рождении ребенка, — поделился впечатлениями сотрудник корпорации Марсель Богуманов. — И через много лет, когда оно вырастет, будет о чем вспомнить. Обязательно нужно каждому посадить в жизни хотя бы одно дерево".

Пенсионерка Римма Леончик захотела перед своим окном вырастить липу. После посадки она спросила, сколько раз растущее дерево нужно поливать и призналась, что мечтает о целой аллее: "Я переехала из Башкирии, так как дочка здесь училась и вышла замуж. У нас знаменитый мед башкирский как раз из липы, весной в воздухе такой аромат. И в городе целая аллея из липы". О переезде Римма Леончик не жалеет, ей здесь все нравится.

Управляющий ТОС микрорайона "Крутые Ключи" Игорь Сажин вышел на субботник вместе со всей семьей.

"У нас есть эко-проект "Начни с себя", и на последнем субботнике мы заняли первое место по городу как активные жители. Сейчас продолжаем развивать это направление, и надеемся, что это не последняя акция, связанная с субботниками", — рассказал Игорь Сажин.

Высокую активность жителей в озеленении района отмечают и эко-активисты.

"Мы почувствовали, что можем получить поддержку от жителей района. 6 апреля делали субботник, когда снег еще лежал. А сейчас собрали 50 саженцев, посадим их в мае. Это саженцы цветущих кустарников. Очень важно, чем мы дышим, это важнее даже чем-то, что мы едим. Растет осознанность потребления, люди стали обращать больше внимания на сбор мусора. Мы рады, что школы нас поддержали, отзывчивость очень высокая", — говорит активистка проекта "Начни с себя" Наталья Ильина и приглашает всех желающих присоединяться к акциям по посадке растений.