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Общество

В Самарском зоопарке не смогли спасти лебедя, попавшего в нефтепродукты

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском зоопарке погиб лебедь, которого 14 апреля обнаружили местные жители рядом с железнодорожными путями на 113 км. Почерневшую от нефтепродуктов птицу передали сотрудникам зоопарка, которые отмыли лебедя и после реабилитации надеялись выпустить его в естественную среду.

"Не смотря на все старания ветеринарных врачей и зоологов, лебедь-шипун погиб. Причина гибели лебедя — сильная интоксикация нефтепродуктами. Статистические данные говорят о том, что при 100% покрытии тела нефтепродуктами, выживаемость животного равна 0. Но мы до последнего боролись за его жизнь и надеялись на лучшее", — посетовали в зоопарке.

При этом сообщается, что на прошлой неделе в зоопарк привезли еще двух "черных" лебедей, попавших в нефтяной отстойник.

Птицам выделили отдельные вольеры, тщательно помыли и пригласили ветеринара. По заключению специалиста птицы сильно пострадали: кожа раздражена, оперение "не работает" (пух и перья птиц — это их "одежда", которая греет, защищает от внешних воздействий, способствует полету). Сколько попало токсичного продукта внутрь организма — неизвестно.

Лебедям регулярно дают абсорбирующее вещество внутрь и каждый день обтирают опилками с мелким песком или глиной, планомерно отчищая от нефти. За состояние лебедей ведется постоянное наблюдение.

"Птицы охотно пьют воду, едят запаренное зерно и молодую траву, но специалисты не спешат давать оптимистичные прогнозы. Даже при самом благоприятном исходе событий до конца года пара пернатых останется на лечении в "Доме Айболита", — сообщают в зоопарке.

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