Обращения жителей региона в соцсетях рассматриваются в течение суток

В Самарской области работает специальная программа "Инцидент-менеджмент", которая позволяет централизовано отслеживать обращения жителей и реагировать на отклики по проблемным вопросам в соцсетях, в том числе и сети Твиттер, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, в ноябре 2017 года по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова все органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Самарской области вышли в социальную сеть Твиттер, вскоре был налажен прямой диалог между органами власти и жителями региона.

К работе с населением в сети также подключились территориальные федеральные органы исполнительной власти, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, перевозчики, подрядчики и другие службы. Таким образом сегодня, в Самарской области в Твиттере зарегистрированы все главы городов, районов и ведомств Самарской области.

Сегодня система "Инцидент-менеджмент" активно используется в социальной сети ВКонтакте. Для проработки вопроса и размещения ответа в сети через систему отводится 24 часа. На текущий момент в "Инцидент-менеджменте" органами власти отработано 6231 инцидентов, тематика которых в целом соответствует тематике обращений в Твиттере.

"Система "Инцидент-менеджмент" позволяет органам власти видеть и оперативно реагировать на проблемы, обозначаемые гражданами в социальных сетях. И неожиданно для самого человека вопрос из стадии обсуждения переходит на уровень практического решения. Если мы обнаруживаем недостаточную информированность граждан о причинах возникновения тех или иных ситуаций, компетентные органы дают разъяснения", — рассказала руководитель Главного управления по работе с обращениями граждан и организаций Елена Бабий.

Так, основными темами обращения являются вопросы благоустройства — 4413 обращений, ЖКХ — 2 733, ремонта дорог — 1399, работы общественного транспорта — 410, здравоохранения — 296 и экологии — 232.

За последнее время глава региона Дмитрий Азаров дал 776 личных поручений в Твиттере. Около 70% из них уже отработаны с положительным результатом. По другим даны разъяснения или продолжается работа.

Оценить популярность проекта и вовлеченность населения позволяют статистические данные мобильной приемной губернатора Самарской области, обеспечивающей и координирующей взаимодействие органов власти с жителями региона в сети Твиттер.

Количество просмотров сообщений: более 4,7 млн в месяц (163,7 тыс. в день); среднее количество сообщений: 3,4 тыс. в месяц; количество упоминаний пользователями: 23,4 тыс. в месяц; посещения профиля: 18,2 тыс. в месяц.

Вовлеченность населения в проект растет, о чем свидетельствует постоянное увеличение количества читателей у губернатора Самарской области. С ноября 2017 года по март 2019 года количество читателей личного аккаунта @D_Azaroff в Твиттере возросло с 54 тыс. до 68,3 тыс., т. е. на 26%.

Основная аудитория пользователей Твиттер (около 90%) приходится на Самару и ее внутригородские районы. На втором месте по количеству поступающих вопросов находится Волжский район, затем идет Тольятти, Сызрань и Жигулевск, Красноярский и Ставропольский районы. В остальных муниципальных образованиях население пока не столь активно.