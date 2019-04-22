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Жигулевская ГЭС начала сброс воды

ЖИГУЛЕВСК. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 апреля Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину, сообщается на сайте предприятия. поясняется, что решение об этом принято в связи с увеличением притока воды в Куйбышевское водохранилище.

Фото: фото предоставлено Жигулевской ГЭС

Среднесуточный сбросной расход воды через Жигулевский гидроузел (суммарно через водосбросную плотину и гидроагрегаты), установленный Росводресурсами на 22 апреля составит 10-10,5 тыс. куб. м/с.

Затворы водосбросной плотины, с целью сохранения рыбных запасов поднимаются постепенно, в несколько этапов. 22 апреля был выполнен подъем трех затворов на минимальную отметку.

В дальнейшем пропуск воды через водосбросную плотину будет увеличиваться. В соответствии с графиком обеспечения режима спецпопуска, установленного Росводресурсами, максимальные среднесуточные сбросные расходы воды к 27 апреля достигнут 23 тыс. куб. м/с.

Такой график установлен Федеральным агентством водных ресурсов  для обеспечения нереста рыбы и создания благоприятных условий для сельского хозяйства в Волго-Ахтубинской пойме.

По данным гидрологов, отметка уровня воды верхнего бьефа сейчас составляет 51,83 м, свободный объем водохранилища – 6,89 куб. км.

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