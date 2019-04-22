Программа по расселению аварийного жилья в Самаре с бюджетом в 9,5 млрд руб. стартует 1 мая

В Самаре утверждена программа по переселению граждан из аварийного жилья на 2019–2025 годы. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликовано на сайте мэрии. Программа начнет действовать с 1 мая текущего года.

Так, за семь лет действия программы планируется расселить 481 аварийный дом, признанный таковым в период с 1 января 2012 г. по 1 января 2017 года. Как уточняется в документах программы, она предполагает расселение 4,37 тыс. жилых помещений для переселения из аварийного жилья 11,5 тыс. человек. Общая расселяемая площадь жилых помещений составит 151,67 тыс. кв. м.

Общий объем финансирования программы составляет 9,56 млрд руб., в том числе 6,22 млрд руб. — средства федерального бюджета, 813,86 млн руб. — областного. Конечным результатом реализации программы должно стать приобретение 4378 жилых помещений и обеспечение благоустроенным жилье 11,5 тыс. человек. Исполнение программы запланировано в шесть этапов.

Напомним, что проект этой программы был опубликован для публичного обсуждения в марте текущего года. С того времени ее параметры немного увеличились. Так, сумма финансирования выросла с 9,4 млрд до 9,56 млрд руб., количество предполагаемых к расселению домов — с 474 до 481.

С финальным списком домов, предполагаемых к расселению в рамках программы, можно ознакомиться по ссылке.





