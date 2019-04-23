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ЖКХ и благоустройство Общество

"ТЕВИС" уличили в безальтернативном сборе коммунальных с комиссией

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти выявила незаконное взимание ОАО "ТЕВИС" коммунальных платежей с граждан через платежных агентов с комиссией, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка деятельности компании была организована по обращению жителей дома № 22 по ул. Маршала Жукова. Было установлено, что "ТЕВИС" осуществляет начисление жителям дома платы за водоснабжение и водоотведение напрямую. Оплата коммунальных услуг гражданами производится через платежных агентов с взиманием комиссии за банковские операции.

По информации ОАО "ТЕВИС", в настоящее время в организации отсутствуют альтернативные способы оплаты коммунальных услуг, что является нарушением федерального законодательства о защите прав потребителей и правил предоставления коммунальных услуг гражданам.

Надзорным ведомством в адрес руководителя "ТЕВИС" внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении. Материал прокурорской проверки направлен в Роспотребнадзор для принятия мер административного характера.

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