"ТЕВИС" уличили в безальтернативном сборе коммунальных с комиссией

Прокуратура Автозаводского района Тольятти выявила незаконное взимание ОАО "ТЕВИС" коммунальных платежей с граждан через платежных агентов с комиссией, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка деятельности компании была организована по обращению жителей дома № 22 по ул. Маршала Жукова. Было установлено, что "ТЕВИС" осуществляет начисление жителям дома платы за водоснабжение и водоотведение напрямую. Оплата коммунальных услуг гражданами производится через платежных агентов с взиманием комиссии за банковские операции.

По информации ОАО "ТЕВИС", в настоящее время в организации отсутствуют альтернативные способы оплаты коммунальных услуг, что является нарушением федерального законодательства о защите прав потребителей и правил предоставления коммунальных услуг гражданам.

Надзорным ведомством в адрес руководителя "ТЕВИС" внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении. Материал прокурорской проверки направлен в Роспотребнадзор для принятия мер административного характера.