ГТРК "Самара" переживает "телеэволюцию"

Новая эпоха начнется уже 3 июня. Аналоговое вещание уходит в прошлое, наступает эра цифры. В нашей области региональное телевидение в пакете общедоступных каналов будет представлено ГТРК "Самара". В первом мультиплексе с местными врезками транслируются каналы "Россия" и "Россия-24". Новое время диктует новые технические решения. Чтобы соответствовать высоким цифровым требованиям, ГТРК начинает перевооружение.

Елена Крылова, директор ГТРК "Самара": "Это стало возможным при государственной поддержке. В очередной раз холдинг ВГТРК демонстрирует здесь передовые технологии, которые внедряются не только на федеральных каналах, но и в крупнейших регионах Российской Федерации. Конечно, Самара в это число обязательно входит. Мы внедряем передовые технологии, которые позволят нам сегодня производить съемку, хранить и обрабатывать контент исключительно в формате высокой четкости. И, конечно, это новые профессиональные компетенции для наших сотрудников, это огромная мотивация, и я абсолютно уверена, что это будет большим удовольствием от просмотра наших программ у наших телезрителей".

Первый этап модернизации - преображение главного новостного сердца региона - уже стартовал. Студия, из которой в эфир выходит программа "Вести-Самара", обретет новый, суперсовременный облик.

Но это лишь вершина айсберга - та, что на виду. Современное телевидение - это сложнейшее производство, фабрика качественного контента. Воплотить все творческие замыслы команде ГТРК "Самара" поможет новейшее оборудование.

Максим Райко, начальник производственно-технического отдела ГТРК "Самара": "Для нас это новый этап цифрового развития, можно сказать, технологический прорыв. А для зрителей это будет означать два новых преимущества в "телесмотрении". Прежде всего, отсутствие геометрических искажений на экранах, так как большинство экранов современных телевизоров - это широкоэкранные приемники. И второе - техническое качество, несомненно, повысится. Будет заменен практически весь тракт видеопроизводства - от пульта видеорежиссера и до суфлеров в студии. И камеры будут новые".

Глубокая модернизация производства ГТРК "Самара" продолжится все лето. Результат увидим в новом телесезоне. За процессом преображения студии можно следить в режиме реального времени. Все этапы реконструкции - в прямом эфире на сайте tvsamara.ru.

Сегодня в арсенале телекомпании - современная передвижная телевизионная станция, модернизированный главный павильон, который соответствует стандартам мирового уровня. Все новации на телецентре внедряются практически одновременно со столицей. Творческая команда ГТРК "Самара" ни секунды не стоит на месте.

"Новую страницу в истории регионального эфира откроем вместе. Следите за технической эволюцией в выпусках самарских "Вестей" и на нашем сайте tvsamara.ru, который также ждут большие перемены. Смотрите в будущее вместе с нами!"