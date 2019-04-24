Реки региона очистят от браконьерских сетей

В воскресенье, 28 апреля, с 10:00 на водоемах Самарской области будет проводиться акция "Волга без сетей", сообщает Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
В рамках акции активисты вместе с представителями надзорных органов проведут мероприятия по очистке водоемов от незаконно установленных запрещенных орудий лова. Традиционно в акции, которая проводится в акватории на протяжении пяти-шести часов извлекается более 400 различных запрещенных орудий лова, в естественную среду обитания выпускается более 200 кг живой рыбы и раков. По итогам акции все запрещенные орудия лова будут уничтожены.
Сотрудники ведомства приглашают всех желающих принять участие в этом мероприятии на своих плавучих средствах. Сбор участников на Саратовском водохранилище будет происходить на следующих водных объектах:
- р. Самара - у Южного мостового перехода;
- р. Сок - у мостового перехода в устье реки;
- р. Кривуша - у водораздела с рекой Чапаевка;
река Волга:
- Безенчукский затон у грузового причала;
- у железнодорожного моста через реку в районе с. Обшаровка;
- у речного вокзала Сызрани;
- у базы рыбоохраны в г. Жигулевск;
- р. Большой Кинель - у старого автомобильного моста СХИ - Кинель.
В районе Куйбышевского водохранилища:
- у яхт-клуба "Дружба" ОАО "КуйбышевАзот";
- у замка "Гарибальди" в с. Хрящевка;
- у с. Муранка на реке Уса.