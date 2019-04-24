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Экология Общество

Реки региона очистят от браконьерских сетей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 апреля, с 10:00 на водоемах Самарской области будет проводиться акция "Волга без сетей", сообщает Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В рамках акции активисты вместе с представителями надзорных органов проведут мероприятия по очистке водоемов от незаконно установленных запрещенных орудий лова. Традиционно в акции, которая проводится в акватории на протяжении пяти-шести часов извлекается более 400 различных запрещенных орудий лова, в естественную среду обитания выпускается более 200 кг живой рыбы и раков. По итогам акции все запрещенные орудия лова будут уничтожены.

Сотрудники ведомства приглашают всех желающих принять участие в этом мероприятии на своих плавучих средствах. Сбор участников на Саратовском водохранилище будет происходить на следующих водных объектах:

  • р. Самара - у Южного мостового перехода;
  • р. Сок - у мостового перехода в устье реки;
  • р. Кривуша - у водораздела с рекой Чапаевка;

река Волга:

  • Безенчукский затон у грузового причала;
  • у железнодорожного моста через реку в районе с. Обшаровка;
  • у речного вокзала Сызрани;
  • у базы рыбоохраны в г. Жигулевск;
  • р. Большой Кинель - у старого автомобильного моста СХИ - Кинель.

В районе Куйбышевского водохранилища:

  • у яхт-клуба "Дружба" ОАО "КуйбышевАзот";
  • у замка "Гарибальди" в с. Хрящевка;
  • у с. Муранка на реке Уса.
Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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