Реки региона очистят от браконьерских сетей

В воскресенье, 28 апреля, с 10:00 на водоемах Самарской области будет проводиться акция "Волга без сетей", сообщает Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В рамках акции активисты вместе с представителями надзорных органов проведут мероприятия по очистке водоемов от незаконно установленных запрещенных орудий лова. Традиционно в акции, которая проводится в акватории на протяжении пяти-шести часов извлекается более 400 различных запрещенных орудий лова, в естественную среду обитания выпускается более 200 кг живой рыбы и раков. По итогам акции все запрещенные орудия лова будут уничтожены.

Сотрудники ведомства приглашают всех желающих принять участие в этом мероприятии на своих плавучих средствах. Сбор участников на Саратовском водохранилище будет происходить на следующих водных объектах:

р. Самара - у Южного мостового перехода;

р. Сок - у мостового перехода в устье реки;

р. Кривуша - у водораздела с рекой Чапаевка;

река Волга:

Безенчукский затон у грузового причала;

у железнодорожного моста через реку в районе с. Обшаровка;

у речного вокзала Сызрани;

у базы рыбоохраны в г. Жигулевск;

р. Большой Кинель - у старого автомобильного моста СХИ - Кинель.

В районе Куйбышевского водохранилища: