Региону планируют выделить средства из госказны на реконструкцию двух детских больниц

18-22 апреля в Москве в Совете Федерации РФ прошли Дни Самарской области. Делегация региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым и председателем губернской думы Геннадием Котельниковым представила в парламенте проекты социально-экономического развития губернии.

На расширенном заседании комитета СФ по социальной политике с докладом перед сенаторами выступил министр здравоохранения региона Михаил Ратманов. Основное внимание он уделил реализации в губернии нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

Михаил Ратманов подчеркнул, что в региональной составляющей нацпроекта особое внимание будет уделено развитию детского здравоохранения. В частности, для региона является приоритетом реконструкция областной детской инфекционной больницы.

Министр обратился к сенаторам с предложением при формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг. рассмотреть возможность предоставления субсидий региону в целях софинансирования реконструкции больницы. Также он сказал о необходимости софинансирования из госказны реконструкции областной детской больницы им. Н.Н.Ивановой.

"Прошу вас поддержать перечисленные мероприятия. Их реализация позволит региону достичь запланированных в рамках нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение" результатов и существенно повысить социальное самочувствие жителей региона", - завершил свое выступление Михаил Ратманов.

Как рассказала главный врач Самарской детской клинической больницы им. Ивановой Ольга Галахова, в новом корпусе на 200 коек планируется размещение хирургического отделения и отделения онкогематологии. В нем будет четыре современных операционных, причем одна из них - для пересадки костного мозга.

Главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик отметил, что строительства нового корпуса ждут уже как минимум 15-20 лет: "Сейчас, с приходом нового руководства области и министерства здравоохранения, дело сдвинулось. В перспективе планируется возведение корпуса на 100 коек, благодаря чему улучшатся условия пребывания пациентов и будут соблюдены все современные нормативы и санитарные правила".

На комитете решено рекомендовать Минздраву РФ рассмотреть вопрос софинансирования. Дополнительные средства будут выделены также на проектирование и строительство корпусов пансионатов для инвалидов.

"Хотел бы подчеркнуть, что губернатором региона Дмитрием Игоревичем Азаровым очень правильно расставляются акценты. Работает команда, активно включилась в реализацию приоритетных национальных проектов. Вместе с тем проведена глубокая инвентаризация по всем отраслям. Есть понимание необходимости дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения, социальной защиты населения", - отметил заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян.

Глава региона также прокомментировал итоги презентаций в Совете Федерации: "Важно, что наши усилия, направленные на опережающее развитие региона и повышение благосостояния граждан Российской Федерации, проживающих в Самарской области, сегодня заметны, в том числе за пределами региона. В Дни Самарской области в Совете Федерации были приняты важнейшие для нашего региона решения. Это поддержка масштабных инфраструктурных объектов, значимых не только для Самарской области, но и для страны. Речь также шла о поддержке социальной и культурной сфер региона, проектов АПК и крупнейших промышленных предприятий губернии, а также поддержке жилищного строительства и развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Я уверен, что все эти решения будут воплощены в жизнь. Это даст колоссальный импульс опережающему развитию региона. В этом у меня нет никаких сомнений".