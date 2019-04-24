В ближайшие два года в Самарской области планируется построить несколько школ

18-22 апреля в рамках Дней Самарской области в Совете Федерации РФ делегация региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым и председателем губернской думы Геннадием Котельниковым представила в парламенте проекты социально-экономического развития губернии.

На заседании профильного комитета Совета Федерации с докладом по вопросу "Актуальные вопросы совершенствования реализации политики в сфере образования" выступил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

"Хочется обратить внимание на объем средств в бюджете Самарской области, выделяемых в 2019 г. на развитие и функционирование отрасли "Образование". В начале текущего года он составлял 34,8 млрд руб., что на 6,43% было выше уровня 2018 года. Однако всего за 2 месяца области удалось привлечь в отрасль "Образование" дополнительно почти полмиллиарда рублей как из средств федерального, так и областного бюджетов. В результате бюджет сферы образования превысил 35,3 млрд рублей", — отметил Фетисов.

В регионе большое внимание уделяется созданию современной образовательно-культурной среды и комфортных условий для обучения детей. Этому способствует, в том числе, и строительство новых школ.

Всего в регионе обучается порядка 650 тыс. человек, это около 20% от общей численности населения губернии. Их образованием занимаются более 50 тыс. педагогических работников, включая профессорско-преподавательский состав вузов.

В последние 3 года, благодаря поддержке федеральных органов исполнительной власти, в Самарской области были построены 9 школьных зданий общей вместимостью более 7,5 тыс. мест. В 2019 г. ожидается ввод еще двух новых школ в Тольятти. Они включены в план мероприятий празднования в 2020 году 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе. На базе одной из школ будет создан региональный центр инженерного образования для формирования у детей технологического мышления.

Однако, как отметил Александр Фетисов, сегодня объем средств федерального бюджета, выделяемых Самарской области на строительство объектов образования, не позволяет начать строительство двух школьных зданий.

В то же время положительное решение данного вопроса позволит не только улучшить социальную ситуацию, но и создать предпосылки для дальнейшего развития города.

Александр Фетисов обратился к сенаторам с предложением рассмотреть возможность выделения Самарской области финансов для строительства школ в Тольятти.

Сенаторы рекомендовали Министерству просвещения РФ рассмотреть возможность выделения Самарской области дополнительных средств из федерального бюджета: в 2020 г. на строительство школы в Тольятти на 1600 мест, а в 2021 году — на строительство школы на 1360 мест в Самаре и двух школ на 675 мест в пос. Новосемейкино и Тольятти.

Презентации региона в рамках Дней Самарской области высоко оценила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер подчеркнула: сегодняшние достижения губернии — результат работы правительства области во главе с Дмитрием Азаровым.

"Очень многое уже сделано командой Дмитрия Игоревича Азарова. В свой родной край вернулся не чужой для Самарской области человек, прошедший хорошую школу мэра, получивший федеральный опыт. Отсюда и подход уже иной — масштабный, стратегический", — считает она.

Очень продуктивно и качественно, по словам Валентины Матвиенко, прошли и обсуждения в профильных комитетах. Почти все предложения областного руководства нашли свое отражение в итоговом постановлении, за которое законодатели проголосовали единогласно.