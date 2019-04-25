16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре по обвинению в мошенничестве судят бывшего командира воинской части Дознаватель военной комендатуры Самары осужден по обвинению в рукоприкладстве к пьяному сержанту Облсуд оставил бывшего топ-менеджера РКЦ "Прогресс" под стражей Александр Реймер сможет претендовать на УДО, сняв арест с 1,8 млн рублей В Тольятти будут судить мужчину, "заминировавшего" кафе

Суды Происшествия

В Самаре по обвинению в мошенничестве судят бывшего командира воинской части

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати

Во вторник, 23 апреля, в Самарском гарнизонном военном суде начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего командира одной из местных воинских частей — начальника авиационной комендатуры, капитана Сергея Глухова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону ЦВО.

Следствием установлено, что в первой половине декабря 2017 г., капитан Глухов, используя свое служебное положение, организовал подачу вышестоящему руководству ложных сведений о заведомо завышенных размерах дополнительного материального стимулирования подчиненных по итогам 2017 г., якобы за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, профессиональное мастерство. После этого капитан Глухов, организовал через одного из сослуживцев сбор выплаченных подчиненным денег — того самого завышенного дополнительного материального стимулирования на общую сумму почти в 340 тыс. руб. и распорядился ими по своему усмотрению.

"Расследование уголовного дела вызывало сложность ввиду отрицания Глуховым своей причастности к инкриминируемому ему деянию, а также дачей ложных показаний большинством свидетелей по делу на первоначальном этапе следствия, — подчеркнули в ВСО СК РФ по Самарскому гарнизону ЦВО.  — Но несмотря на это, под тяжестью добытых доказательств, в процессе следствия Глухов частично признал свою вину, а свидетели дали правдивые показания, изобличающие его в совершении данного преступления".

Сейчас следствие закончено. 1 апреля заместитель военного прокурора Самарского гарнизона утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу, и его копия вручена Глухову, после чего в этот же день уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Самарский гарнизонный военный суд.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5