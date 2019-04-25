В Самаре по обвинению в мошенничестве судят бывшего командира воинской части

Во вторник, 23 апреля, в Самарском гарнизонном военном суде начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего командира одной из местных воинских частей — начальника авиационной комендатуры, капитана Сергея Глухова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону ЦВО.

Следствием установлено, что в первой половине декабря 2017 г., капитан Глухов, используя свое служебное положение, организовал подачу вышестоящему руководству ложных сведений о заведомо завышенных размерах дополнительного материального стимулирования подчиненных по итогам 2017 г., якобы за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, профессиональное мастерство. После этого капитан Глухов, организовал через одного из сослуживцев сбор выплаченных подчиненным денег — того самого завышенного дополнительного материального стимулирования на общую сумму почти в 340 тыс. руб. и распорядился ими по своему усмотрению.



"Расследование уголовного дела вызывало сложность ввиду отрицания Глуховым своей причастности к инкриминируемому ему деянию, а также дачей ложных показаний большинством свидетелей по делу на первоначальном этапе следствия, — подчеркнули в ВСО СК РФ по Самарскому гарнизону ЦВО. — Но несмотря на это, под тяжестью добытых доказательств, в процессе следствия Глухов частично признал свою вину, а свидетели дали правдивые показания, изобличающие его в совершении данного преступления".

Сейчас следствие закончено. 1 апреля заместитель военного прокурора Самарского гарнизона утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу, и его копия вручена Глухову, после чего в этот же день уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Самарский гарнизонный военный суд.