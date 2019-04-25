В Сызрани благоустроят набережную за счет федеральной программы

Сызрань вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает Минстрой РФ.

Заявка Сызрани содержала проект благоустройства набережной у Кремлевского холма от Ильинского моста до речного причала. Он предусматривает:

реорганизацию и упорядочение пешеходного и транспортного движения на участках улиц, примыкающих к территории набережной и Сызранского кремля;

расширение и озеленение пешеходных зон;

разбивку парка в границах ул. Ульяновской, Ильинского монастыря, Кремлевсого холма и р. Сызранки, территория которого станет продолжением рекреационно-туристической зоны Сызранского кремля и вместит новые событийные площадки;

устройство на всем протяжении береговой полосы от Ильинского моста до речного причала непрерывного рекреационного маршрута, оснащенного выходами к воде и разноформатными комфортными зонами для отдыха.

После завершения работ набережную планируют передать на баланс комитета ЖКХ администрации Сызрани. Ухаживать за территорией будет МБУ "Благоустройство".

Общая стоимость проекта оценена в 181,95 млн рублей. Из них 50 млн руб. город планировал получить от федерального центра, 83,2 млн руб. от регионального бюджета, 19,3 млн руб. из городской казны, а также привлечь 29,3 млн руб. внебюджетных средств.

Всего на конкурс было подано 330 заявок из 46 регионов. Комиссия отобрала 80 лучших из них. Победители конкурса получат субсидии из федерального бюджета от 40 до 85 млн руб. и должны будут реализовать свои проекты в 2019-20-м гг., иначе средства придется возвратить в федеральный бюджет. От Самарской области кроме Сызрани свои проекты представили Чапаевск, Похвистнево, Отрадный, Жигулевск и Кинель.