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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на ул. Подшипниковой убирают аварийные тополя

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" убирает аварийные деревья на участке ул. Подшипниковой от пр. Масленникова до входа в свой офис, сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

"С учетом того, что когда-то давно деревья были высажены в защитной зоне пролегающих подземных коммуникаций, было принято решение деревья спилить. На текущей неделе специалисты участка по благоустройству территории "РКС-Самара" начали убирать деревья, попадающие в зону инженерных коммуникаций. После того, как деревья спилят и увезут, будет проведена выкорчевка пней. На газонах вместо спиленных деревьев проведут озеленение, высадят новые растения, которые не будут нарушать правила содержания охранных зон сетей, установят арт-объекты", — поясняют коммунальщики.

В компании также отмечают, что три года назад начали создание Аллеи Хорошего настроения на указанном участке: привели в порядок газоны, посадили цветы, декорировали деревья, уложили новое дорожное покрытие. Ежегодно на летний период здесь устанавливаются забавные арт-объекты, выполненные в цехах предприятия. Название "Аллея Хорошего настроения" уже закрепилось на многих интерактивных картах города.

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