Делегация Самарской области встретилась с соотечественниками в Словении

Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым во время рабочего визита в Словению встретилась с соотечественниками, живущими в этой стране. На встрече с соотечественниками обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Самарской областью и Словенией по целому ряду направлений - от экономики до молодежного обмена, также шла речь об исторической памяти и наследии, сообщает сайт правительства региона.

Отмечается, что большая работа ведется по линии российского посольства в Словении. Губернатор Самарской области поблагодарил посла Доку Завгаева за системную работу по укреплению межгосударственных связей и взаимовыгодного сотрудничества.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил работу, которая ведется послом по сохранению исторического наследия: "Не во всех странах эта работа построена так системно. Сегодня в Словении 83 памятных места, которые связаны с судьбами соотечественников в разные периоды истории государств".

Глава региона поблагодарил посла за работу по сохранению памяти о земляках, "о выходцах из России, Украины, Прибалтики, Беларуси, из всех тех сегодня независимых стран, которые когда-то формировали единое социокультурное пространство".

Дмитрий Азаров и Доку Завгаев обсудили вопрос участия словенских студентов в Молодежном форуме "iВолга-2019", который ежегодно проводится по поручению президента России и под патронатом полпреда в Приволжском федеральном округе.

Наладить обмен планируется и в образовании. Выяснилось, что одна из школ технического профиля при поддержке культурного центра Любляны давно ищет школу-побратима в России. Дмитрий Азаров предложил сразу две самарских школы - 132-ю, в которой много лет ведется изучение славянского мира, и Лицей информационных технологий, который готовит специалистов в сфере IT.

Представитель Центра славянских культур Александр Сергеев посетовал, что в Словению приезжает не очень много творческих коллективов из России. Дмитрий Азаров рассказал присутствующим о том, что по поручению президента он возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению "Культура", и вопрос расширения культурного обмена стоит обсудить на самом высоком уровне.

"Коллективы из Самарской области обязательно здесь побывают, - пообещал губернатор. - У нас прекрасные творческие, детские коллективы, блистательно выступающие на международных фестивалях, форумах. У наших театров (в частности, Самарского драмтеатра) есть желание побывать в разных городах. Обязательно такой визит организуем".

Также глава региона, председатель делового совета по сотрудничеству со Словенией Эдуард Вайно и посол Доку Завгаев посетили мемориальный парк "Жале" в Любляне. Здесь в 2016 г. был установлен памятник "Сынам России и Советского Союза, погибшим на Словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн". В церемонии открытия участвовали глава российского государства Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор.

Официальная поездка делегации Самарской области в Словению продолжается - запланированы встречи с руководителями крупных компаний, посещения производственных площадок и осмотр объектов социальной инфраструктуры.