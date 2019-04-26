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Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии возглавил Евгений Нечаев

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области в апреле был назначен полковник полиции Евгений Нечаев. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления.

До этого Нечаев семь месяцев исполнял обязанности руководителя центра. Ранее он работал заместителем начальника этого же подразделения.

Напомним, место начальника ЦЛРР стало вакантным в сентябре 2018 г. после увольнения по отрицательным мотивам полковника Дмитрия Сазонова, который возглавлял структуру с 2016 года. Сазонов был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в июле 2018 года.

По неофициальным данным, полковник за деньги обеспечивал лояльность своих подчиненных к охранной организации, близкой к ОПГ "Законовские".

Сейчас Сазонов находится в СИЗО, вину он не признает.

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