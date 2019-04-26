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Преступления Происшествия

По делу о гибели двух вахтовиков присяжные удалились на вынесение вердикта

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде коллегия присяжных удалилась на вынесение вердикта по делу о похищении и убийстве двух вахтовиков из Свердловской области, в котором обвиняются пять жителей Сергиевского района.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 октября 2017 г. обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения находились во дворе по улице Первомайской в поселке Сургут Сергиевского района. Там у них произошла ссора на бытовой почве с двумя приезжими. Вахтовики били по автомобилю одного из этих мужчин, из-за чего позже завязалась потасовка.

"Злоумышленники силой поместили их в свое авто и вывезли в поселок Суходол, где жил пятый обвиняемый", — считают следователи.

По версии силовиков, из-за избиения вахтовики скончались в Суходоле. Их тела вывезли и закопали у дороги, ведущей в село Лопатино.

Ранее сообщалось, что погибшие 39-летний Алексей Урубаев и 38-летний Денис Картавенко приезжали в Самарскую область в командировку.

Сами обвиняемые на суде рассказали — они в тот день вместе проводили время, встречались с девушками, собирались попариться в бане (в своем частном доме один из подсудимых уже к вечеру ее затопил). Подсудимый Шарапов рассказал: когда они вчетвером ждали девушку в машине, подбежали двое неизвестных и стали бить по автомобилю бревном.

"Я даже сначала не понял, что произошло — просто по машине начали наносить мощные удары, — рассказывал Шарапов. — Автомобиль сильно пострадал".

Шарапов говорит — когда незнакомцы стали удаляться, он пошел за ними, чтоб выяснить кто они и зачем напали.

Позже завязалась потасовка. Со слов подсудимых, оппоненты были нетрезвыми и не могли объяснить почему они начали конфликт и как будут компенсировать ущерб. Поэтому их погрузили в багажник и повезли в дом к пятому подсудимому — Тютину.

Там вахтовики сказали, что вроде бы ошиблись машиной и обещали возместить нанесенный вред. Их оставили ночевать в бане. А утром в бане нашли трупы, говорят подсудимые.

Адвокат АБ "Карпов, Тараборин и партнёры" Максим Ткач рассказывает — в судебном процессе статью обвинения переквалифицировали с "Убийства" на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

Максим Ткач же настаивает, что действия обвиняемых следовало бы квалифицировать как причинение смерти по неосторожности.

"Не установлена роль каждого из обвиняемых, — считает также юрист. — У одного из мужчин вероятностная причина смерти — асфиксия вследствие аспирации крови. У второго — повреждение артерии на бедре. При этом не ясно нанес ли эти повреждения кто-то из подсудимых, и если да, то кто из них, и не стала ли причиной смерти, например, синхронная остановка сердца в натопленной бане. Также захлебнуться кровью мужчина мог только если в бессознательном состоянии лежал на спине. То есть, чтобы в данном преступлении была умышленность, кто-то специально должен был держать мужчину в бессознательном состоянии лежащим на спине".

Также Максим Ткач отмечает, что коллеги умерших вахтовиков говорят — те подрались с другими людьми накануне, а в вечер смерти собирались еще на какую-то "стрелку". Поэтому может быть неясно в какой из драк какие травмы они получили.

В ближайшее время присяжные должны решить: виновны ли пятеро подсудимых. В случае признания их виновными, гособвинение озвучит требуемое наказание. Санкция вменяемых статей предусматривает реальное лишение свободы.

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