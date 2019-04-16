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Преступления Происшествия

Обвиняемые в убийстве двух вахтовиков в п. Сургут не признают вину

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 апреля, в Самарском областном суде коллегия присяжных продолжила судебное следствие по делу о похищении и убийстве двух вахтовиков - жителей Свердловской области 38-летнего Дениса Картавенко и 39-летнего Алексея Урубаева.

На скамье подсудимых Максим Бондарев, Александр Полубелов, Марат Шарапов, Сергей Фролов и Сергей Тютин, который и давал показания на этом заседании.

По его версии, 8 октября 2017 г. после полуночи к нему в дом, расположенный в п. Суходол Сергиевского района, на автомобиле Mazda-3, принадлежащей Шарапову, привезли в багажнике Картавенко и Урубаева. Те были живы и способны самостоятельно передвигаться. Их поместили в натопленной бане, чтобы после того, как они к утру протрезвеют, взыскать с них компенсацию за поврежденный в ходе конфликта автомобиль.

Компания же парней продолжила распивать в доме спиртное и играть в карты. На утро же оказалось, что оба мертвы, и в следующую ночь их увезли, чтобы закопать.

Также подсудимый сообщил присяжным, что двери бани наружных запоров не имеют, окон тоже.
Однако следствие не нашло подтверждений версии Тютина — никаких следов пребывания убитых обнаружено не было.

Напомним, как установило предварительное расследование последний раз пропавших мужчин видели в кафе-боулинге в п. Сургут, где те конфликтовали с компанией молодых людей. В результате бытовая ссора переросла в драку. В завершение разборки подсудимые насильно увезли оппонентов в Суходол, где продолжили избивать, а когда те скончались, закопали их тела около дороги.

"Проблема в том, что судебно-медицинская экспертиза, не смогла точно установить причину смерти обоих, — прокомментировал обвинение адвокат Максим Ткач. — Предположительно один умер от массированной кровопотери из кровеносного сосуда на бедре, другой задохнулся от аспирации кровью из поврежденного носа. И это уже не убийство, а тяжкий вред здоровью, повлекший смерть".

Некоторые из подсудимых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Например, Тютин ранее был судим за побои, грабеж, разбой, кражу и угон автомобиля. В последний раз он сел на три года в колонию строгого режима. Однако "за время проживания на территории городского поселения Суходол жалоб со стороны соседей и жителей поселения в администрацию не поступало".

Полубелов в четвертый раз был осужден в Похвистнево в 2014 г. за грабеж. Ему дали два года и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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