В этом году телерадиокомпания празднует свой юбилей. В круглые даты принято делать сюрпризы, поэтому ТРК "Губерния" запускает акцию "10 добрых дел". И первое — субботник. Им сотрудники телерадиокомпании решили продлить месячник по благоустройству.

Он состоялся у озера в 13-м микрорайоне. Выбор пал на это место, так как когда-то оно было очень живописным: красивый водоем, цветущие растения, деревья с шикарными кронами, живность. Другими словами, настоящий оазис среди бетонных джунглей, в котором с удовольствием гуляли жители района и студенты ближайшего учебного заведения. Когда сошел снег, потребовалось привезти в порядок это место, чтобы вернуть ему привлекательность.

Поэтому именно здесь прошёл субботник от ТРК "Губернии" при поддержке администрации Кировского внутригородского района. В добром деле приняли участие "Рыбаки Самары", студенты Самарского техникума промышленных технологий и местные жители.

Совместными усилиями была очищена прилегающая к озеру территория и сам водоём. Было собрано более 150 мешков мусора. На убранной местности высадили 10 саженцев ивы, а чистое и посвежевшее озеро "одобрили" непосредственно его жители — утиное семейство. По словам участников, такие совместные и полезные занятия сплачивают людей.

"Я слежу за чистотой территории вокруг озера уже много лет подряд. И стараюсь приобщать к этому своих одногруппников. Мы смогли привлечь массу неравнодушных горожан", — поделился студент четвертого курса Самарского техникума промышленных технологий Максим Ледяев.

Субботник — это первое событие в рамках акции "10 добрых дел". Бренд-менеджер ТРК "Губерния" Оксана Кузнецова поделилась планами: "В этом году наша телерадиокомпания отмечает свое 10-летие. В честь этого события мы дарим нашим зрителям и слушателям подарки в эфирах, а любимому городу и региону — полезные дела. Всего мы запланировали 10 добрых дел, сегодня сделали первое. Мы будем и далее проводить экологические акции. Например, планируем благоустроить водоёмы и территории за пределами Самары, посадить деревья и многое другое. Хотим оставить добрый след в истории нашего региона".