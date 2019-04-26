Коллегия присяжных оправдала одного из обвиняемых по делу о гибели двух вахтовиков

В пятницу, 26 апреля, в Самарском областном суде присяжными вынесен вердикт пятерым подсудимым, которым было предъявлено обвинение в похищении и убийстве жителей Свердловской области 38-летнего Дениса Картавенко и 39-летнего Алексея Урубаева.

Напомним, на скамье подсудимых оказались Максим Бондарев, Александр Полубелов, Марат Шарапов, Сергей Фролов и Сергей Тютин, которые по версии обвинения, 8 октября 2017 г. после ссоры с погибшими насильно привезли их в багажнике машины из поселка Сургут в дом, расположенный в п. Суходол Сергиевского района. Там их продолжили избивать руками и ногами, а также причинили Картавенко ножевое ранение кровеносного сосуда на ноге. Причиненные повреждения повлекли смерть Урубаева от аспирации кровью из сломанного носа, и смерть Картавенко от кровопотери. На той же иномарке, погибших отвезли в лесополосу, расположенную вдоль дороги и закопали.

На протяжении всего процесса никто из подсудимых своей вины в смерти вахтовиков не признавал.

24 апреля после судебных прений восемь членов коллегии присяжных удалились в совещательную и комнату и только через день смогли принять решение. Они ответили на 20 вопросов, поставленных председательствующим.

Сергей Фролов был единогласно оправдан по всем предъявленным обвинениям. Менее чем через полчаса после изготовления постановления и вручения его начальнику конвоя, Фролов был освобожден в зале суда.

Остальные подсудимые, кроме Тютина, по мнению заседателей, заслуживают снисхождения.

Дальнейшее обсуждение вердикта назначено на следующей неделе, тогда и будет окончательно выяснено кто и в чем конкретно признан виновным.

"Мы рады, что присяжные услышали наши доводы и согласились с ними, — прокомментировал случившееся адвокат оправданного Михаил Инжеватов. — Но мой подзащитный уже успел около года отсидеть в следственном изоляторе".