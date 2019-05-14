В Сызрани молодой бармен украл у посетителя барсетку с деньгами

Следственное управление МУ МВД России "Сызранское" передало в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Сызрани, подозреваемого в совершении кражи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в начале декабря 2018 г. в одном из заведений общественного питания подозреваемый присвоил барсетку посетителя, в которой находились денежные средства в сумме 230 тыс. руб., а также несколько банковских карт. Молодой человек видел предполагаемого хозяина забытой вещи, но решил ее не возвращать. Сам подозреваемый неофициально подрабатывал в кафе барменом. Оставленную сумку молодой человек отнес в подсобное помещение, а в завершении рабочего дня забрал домой.

По данным следствия, 39-летний потерпевший зашел в заведение для употребления алкогольных напитков. Пропажу вещи он обнаружил уже в другом заведении, где продолжил распивать спиртное.

Похищенную крупную сумму денег злоумышленник потратил на собственные нужды. Денежные средства с банковских карт в размере более 19 тыс. руб. молодой человек также снял, воспользовавшись пин-кодами, которые владелец хранил в этой же сумке.

В настоящее время жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" и ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Причиненный материальный ущерб молодой человек возместил в полном объеме.