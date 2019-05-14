В регионе подвели итоги празднования 74-й годовщины Великой Победы

В понедельник, 13 мая, на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Азарова были подведены итоги празднования 74-й годовщины Великой Победы и намечены планы по празднованию юбилейной даты в 2020 году.

К 75-й годовщине Великой Победы глава региона поручил уделить особое внимание подготовке авиационной техники, а также выбрать место для традиционного салюта. Учитывая растущее число зрителей, его проведение на площади Куйбышева может быть небезопасным.

"Сейчас мы с руководством города обсуждаем организацию двух фейерверков - на одной из очередей набережной, а также на территории, прилегающей к "Самара Арене". Она должна развиваться, жить спортивной и культурной жизнью", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Что касается прошедших праздничных мероприятий, то они состоялись во всех муниципалитетах области, в них приняло участие около 400 тыс. человек, рассказал зампредседателя правительства Юрий Иванов. Центральным событием стал парад Победы, прошедший 9 мая на площади Куйбышева. В нем участвовали 27 парадных расчетов в составе военнослужащих и представителей силовых структуры. Еще 52 колонны сформировали члены военно-исторических клубов. За действом следили десятки тысяч зрителей, включая 372 ветерана, 25 героев Отечества, 30 почетных граждан Самары и области.

2 мая в поселке Формальный Кинельского района прошла военно-историческая реконструкция битвы при Шанкенсдорфе, завершившейся победой советских войск. 4 мая состоялся авиационный спортивный праздник на аэродроме Бобровка с участием пилотажной группы "Русь". 6-7 мая прошел областной автопробег "Россия - моя судьба", охвативший 15 муниципалитетов региона.

48 тыс. человек прошло в колоннах "Бессмертного полка". "Искренне благодарю всех участников акции "Бессмертный полк" - тех, кто помнит и чтит павших героев. Отдельно прошу отметить организаторов. Кроме того, важно предоставить организаторам возможность рассказать о подготовке и проведении акции "Бессмертный полк", в том числе, через СМИ - а мы примем это во внимание на будущее при подготовке юбилея Победы. Наш долг - помогать этой удивительной, святой общественной инициативе", - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, по поручению главы региона 25 граждан, приравненных к ветеранам Великой Отечественной, получат сертификаты на новые квартиры. Напомним, с вопросом о выделении жилья к губернатору в День Победы обратилась вдова фронтовика, боровшегося с бандеровцами на Украине уже после окончания Великой Отечественной. Женщина обращалась в правительство еще в 2013 году, однако вопрос так и не был решен. Дмитрий Азаров поручил в самые сжатые сроки решить проблему на региональном уровне. Сегодня стало известно: на эти цели из бюджета области выделяется 33 млн рублей.