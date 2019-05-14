Самарца освободили от ответственности за наезд на подростка-велосипедиста

В Кинельском районном суде вынесли приговор Евгению Острецову, его признали виновным в наезде на велосипедиста, но от ответственности освободили - срок давности наказания по этому делу уже давно "истек".

Напомним, инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел 20 июля 2015 г. в Кинельском районе Самарской области: трое подростков, которые приехали в наш регион на первенство России по велоспорту, самостоятельно отправились в лагерь "Союз" СВХ Черновский. Они ехали на велосипедах, и на самарской обводной дороге примерно в 15:30 один из них попал под колеса "Нивы".

По версии следствия, ПДД при развороте нарушил водитель легковушки — Евгений Острецов. Сторона защиты пыталась доказать, что именно 17-летний потерпевший в нарушение всех законов ехал не по краю дороги, а по ее середине, где и произошло столкновение.

Уголовное дело было возбуждено только через год после ЧП. Следователя, который его расследовал, уволили по "отрицательным мотивам". Кинельский районный суд дело рассматривал дважды. В первый раз из-за нарушений его вернули прокурору, второй процесс завершился обвинительным приговором

По словам адвоката Острецова, Александра Колесникова, хотя его клиент фактически и не понес наказания, таким исходом дела они не удовлетворены и намерены подать апелляцию, чтобы добиваться оправдательного приговора уже в Самарском областном суде.