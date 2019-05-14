Сотрудницу детского сада отправили в колонию за махинации с субсидиями

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Марианне Просветовой, которую признали виновной в мошенничестве с субсидиями. Женщина занимала пост заместителя директора по финансам детского сада "Жемчужинка", а фактически, как установили опера, исполняла обязанности главного бухгалтера.

"По версии следствия, с марта 2015 по февраль 2016 г. она поручила подчиненным изготовить подложные договоры с родителями, списки детей, копии квитанций и иные документы, на основании которых получила субсидии. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары, сотрудники которой поддерживали гособвинение по этому делу. - Ущерб был оценен в сумму более чем 675 тыс. рублей".

Действия Просветовой квалифицировали по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат путем представления ложных сведений, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере").

Суд признал ее виновной и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима.