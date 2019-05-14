16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-майор ФСБ получил 4,5 года колонии за покушение на мошенничество Суд оставил под арестом фигурантку дела о "грязной нефти" За сбыт наркотика 70-летней цыганке из Чапаевска дали более 10 лет Юрист из Самары пытается доказать в Верховном Суде некорректность понятия "зона видимости" в ПДД В Тольятти грабителя, отобравшего 27 млн руб., нашли по ботинку и дали срок

Суды Происшествия

Сотрудницу детского сада отправили в колонию за махинации с субсидиями

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 681
Версия для печати

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Марианне Просветовой, которую признали виновной в мошенничестве с субсидиями. Женщина занимала пост заместителя директора по финансам детского сада "Жемчужинка", а фактически, как установили опера, исполняла обязанности главного бухгалтера.

"По версии следствия, с марта 2015 по февраль 2016 г. она поручила подчиненным изготовить подложные договоры с родителями, списки детей, копии квитанций и иные документы, на основании которых получила субсидии. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары, сотрудники которой поддерживали гособвинение по этому делу. - Ущерб был оценен в сумму более чем 675 тыс. рублей".

Действия Просветовой квалифицировали по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат путем представления ложных сведений, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере").

Суд признал ее виновной и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2