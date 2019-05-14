Более 250 хозпомещений экс-главы Волго-Камского банка выставили на торги

В рамках банкротства экс-президента Волго-Камского банка Владимира Чекмарева на продажу выставлено его имущество: более 200 небольших хозяйственных помещений, площадь которых в среднем не превышает 5 кв. м, в здании на ул. Пензенской, 51 в Самаре, а также доли в ООО "Лесная горка" (25,25%) и ООО "ТЦ Каскад" (3,77%).

Доля Владимира Чекмарева в ООО "Лесная горка", специализирующемся, по информации ИАС Seldon Basis, на предоставлении "прочих" мест для временного проживания, продается за 57,45 тыс. рублей. Общество действует с 2001 г., уставный капитал его равен 10,02 тыс. рублей. Совладельцами компании являются 11 человек, при этом крупнейшими долями в ООО владеют Владимир Чекмарев и Константин Анцинов (12,97%).

Доля Чекмарева в ООО "ТЦ Каскад", в управлении которого находится одноименный торговый центр в Самаре на ул. Партизанской, 56а, оценена в 102 тыс. рублей. Хозяйственные помещения (273 штуки) оценены в суммы от 6 тыс. до 18 тыс. руб. каждое.

Напомним, Владимир Чекмарев был признан банкротом в марте 2017 г., и тогда же в отношении него была открыта процедура реализации имущества. Инициатором его банкротства стало УФНС России по Самарской области. Свои претензии к Чекмареву ведомство объясняло его задолженностью по налогам на сумму около 25 млн рублей. Эти требования инспекции были включены в реестр кредиторов бизнесмена.

Также среди кредиторов Владимира Чекмарева - ПАО Сбербанк с требованиями в размере 126,7 тыс. руб., АО "Райффайзенбанк" (504,5 тыс.) и некий Дмитрий Андреенко (1,2 млн).

Отметим, что возглавляемый прежде Владимиром Чекмаревым Волго-Камский банк в ноябре 2013 г. лишился лицензии и был признан банкротом. В отношении банка в настоящее время реализуется процедура конкурсного производства.