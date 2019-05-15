В регионе по гарантии восстанавливают дорожную разметку

С конца апреля на всех гарантийных дорожных объектах региона подрядные организации по ремонту региональных автодорог приступили к восстановлению горизонтальной дорожной разметки. В зависимости от объекта гарантия на разметку, нанесенную термопластичными материалами, составляет полтора-два года. В соответствии с контрактами, подрядные организации выполняют работы за свой счет.

Как подчеркнул руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Александр Данилов, горизонтальная дорожная разметка считается одним из основных средств организации дорожного движения, она служит ориентиром для водителей и пешеходов и напрямую влияет на безопасность движения - это полосы, разделяющие потоки в противоположных и попутных направлениях, пешеходные переходы, стрелки направления движения при подъезде к перекресткам, островки безопасности и т.д.

"На сегодня подрядчик полностью восстановил разметку на Красноглинском и Волжском шоссе в Самаре, - сообщил Александр Данилов. - В настоящее время ведутся гарантийные работы на Московском шоссе, а также на улицах Ново-Садовой и Ташкентской. Кроме того, выполняются работы на объектах на территории области - восстанавливается разметка, нанесенная в прошлом и позапрошлом годах в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Работы ведутся на подъезде к Чапаевску, на автодороге Тольятти - Узюково - Димитровград, а также на Обводной дороге Самары. Вскоре разметку восстановят и на двух участках дороги Самара - Бугуруслан, отремонтированных в прошлом году".

Работы по восстановлению гарантийной разметки планируется завершить до начала июня. Точные сроки будут зависеть от погодных условий. Для того чтобы не создавать неудобства для участников движения, работы в черте города проводятся в ночное время - искусственное освещение позволяет это делать. По области дорожники работают днем. Схема работы согласована с ГИБДД.

На второстепенных дорогах для разметки применяется краска, на дорогах опорной сети региона, имеющих высокую интенсивность движения, - износоустойчивый термопластик.

Как рассказал оператор разметочной машины Евгений Селезнев, выполняющий разметку на Московском шоссе, работы здесь начались 7 мая.

"Восстановление разметки производится в несколько этапов, - пояснил он. - Предварительная разметка наносится краской, а финишная - термопластиком. Ширина полосы составляет 15 см, длина штриха разделяется на циклы: 2 м через 6 м или 6 м через 2 м. Длинный штрих идет перед перекрестками, а на основной части дороги мы накладываем двухметровые штрихи через шестиметровый интервал. Сначала восстанавливаются белые разделительные полосы, пешеходные переходы, стоп-линии и т.д. Затем будет наноситься желтая разметка".

Скорость нанесения разметки составляет 4,5 км/ч. Точность достигается при помощи компьютера. В бригаде работают пять человек, помимо разметочной машины, задействованы специализированный грузовик с материалами, а также машина сопровождения. Термопластик подается при температуре 200 градусов. В одном котле грузовика помещается 1,8 т материала, этого количества хватает на всю рабочую смену, которая начинается в 7 часов вечера и заканчивается в 7 утра.