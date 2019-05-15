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ЖКХ и благоустройство Общество

Иван Пивкин провел инспекционный выезд по затопленным дождем участкам дорог в Самаре

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 мая, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин провел инспекционный выезд по участкам дорог, которые вчера из-за большого количества осадков попали в зону подтопления, сообщает департамент информационной политики Самарской области.

Фото: https://twitter.com/samregion_press

Напомним, накануне вечером дождевая вода затопила проезжую часть и трамвайные пути. Это привело к нарушению движения транспорта.

14 мая в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков - выпало 29 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы.

По итогам выездного мероприятия Иван Пивкин поручил проработать варианты по установке дополнительных ливневок, организовать оперативное взаимодействие с муниципальным предприятием и провести проверки для недопущения в дальнейшем подобных ситуаций.

 

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