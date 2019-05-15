Иван Пивкин провел инспекционный выезд по затопленным дождем участкам дорог в Самаре

В среду, 15 мая, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин провел инспекционный выезд по участкам дорог, которые вчера из-за большого количества осадков попали в зону подтопления, сообщает департамент информационной политики Самарской области.

Напомним, накануне вечером дождевая вода затопила проезжую часть и трамвайные пути. Это привело к нарушению движения транспорта.

14 мая в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков - выпало 29 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы.

По итогам выездного мероприятия Иван Пивкин поручил проработать варианты по установке дополнительных ливневок, организовать оперативное взаимодействие с муниципальным предприятием и провести проверки для недопущения в дальнейшем подобных ситуаций.