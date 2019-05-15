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Театр Культура

Театральный фестиваль "ПоМост №8" откроется спектаклем "Чайка. Эскиз"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 20 мая спектаклем "Чайка. Эскиз" (А.Чехов) Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова (Ярославль) откроется театральный фестиваль "ПоМост №8".

Фото: театр Грань

Режиссер Евгений Марчелли, художник Игорь Капитанов, художник по костюмам Фагиля Сельская, музыкальное оформление Игорь Есипович, художник по свету Дмитрий Зименко (Митрич), помощник режиссера Наталья Мундум. Продолжительность 2 часа 50 минут с одним антрактом.

Евгений Марчелли выбирает к постановке самую абсурдную и "театральную" чеховскую пьесу - "Чайку". Там среди отставных чиновников, сельских учителей и домохозяек мелькают шумные, бессмысленные птицы - люди искусства. Как те чайки, что оглашают немузыкальным криком речные просторы и, пикируя, подбирают из воды любой мусор.

Спектакль - номинант на театральную премию "Золотая Маска" в шести номинациях: "Драма/спектакль Большой формы", "Драма/работа режиссера" (Евгений Марчелли), "Драма/женская роль" (Анастасия Светлова), "Драма/женская роль" (Юлия Хлынина), "Драма/работа художника" (Игорь Капитанов), "Драма/работа художника по свету" (Дмитрий (Митрич) Зименко).

20 мая в 16:30 состоится пресс-конференция с участием гостей фестиваля.

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